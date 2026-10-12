Пьяный мужчина в Красноярске напал на девятилетнюю девочку

В Красноярске мужчина напал на девятилетнюю девочку. Об этом 360.ru сообщила мать ребенка Екатерина. По словам матери, на улице Ольховая в микрорайоне Солнечный 9 октября неизвестный мужчина схватил ее дочь за капюшон куртки и попытался куда-то тащить.
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