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Зеленский заявил об отсутствии разведданных от союзников перед ударами по Киеву

Зеленский заявил об отсутствии разведданных от союзников перед ударами по Киеву

В минувшую ночь Киев не получил от западных партнеров разведданные о запуске Россией баллистических ракет, подтвердил Владимир Зеленский.

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