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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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О Джи Ануноби увеличивает активность на тренировках, но пока не готов к возвращению

Форвард «Никс» пока не готов играть в связи с осложнениями после операции. По словам главного тренера команды Тома Тибодо, Ануноби увеличивает активность на тренировках, но его возвращение состоится после того, как в суставе полностью пройдет воспаление.

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