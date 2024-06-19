Вице-президент петербургского Союза промышленников Георгий Абелев: «Старшее поколение имеет силы и мотивацию работать»

Ранее петербургские власти выступили с инициативой индексации пенсий для работающих пенсионеров. Это предложение поддержал президент РФ Владимир Путин Крупнейшие работодатели России и эксперты от экономики часто говорят о нехватке кадров.
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