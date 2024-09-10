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Калужские новости

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В Калуге целый микрорайон останется без света

В Калуге целый микрорайон останется без света

С 9:00 до 17:00 - 18:00 10 сентября в Калуге отключат электричество на шести улицах и в целом микрорайоне, сообщает Единая дежурно-диспетчерская службаС 9:00 до 17:00 - 18:00 10 сентября в Калуге отключат электричество на шести улицах и в целом микрорайоне.

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