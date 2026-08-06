Экономист Ахмадуллина спрогнозировала курс доллара на сентябрь

Управляющий активами, кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Ирина Ахмадуллина спрогнозировала, что в сентябре курс доллара может превысить 80 рублей, однако резкого ослабления российской валюты не произойдёт.
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