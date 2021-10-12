Англичанин Мэтт Эллис побил рекорд, обойдя 51 паб за сутки

Британец Мэтт Эллис побил мировой рекорд хождения по пабам, обойдя 51 паб за 24 часа. В каждом из них он выпивал по 125 миллилитров пива, написала «Газета.
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