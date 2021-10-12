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Англичанин Мэтт Эллис побил рекорд, обойдя 51 паб за сутки

Англичанин Мэтт Эллис побил рекорд, обойдя 51 паб за сутки

Британец Мэтт Эллис побил мировой рекорд хождения по пабам, обойдя 51 паб за 24 часа. В каждом из них он выпивал по 125 миллилитров пива, написала «Газета.

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