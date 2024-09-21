Кондратьев: в Тихорецком районе после атаки БПЛА эвакуировали 1200 человек

В Тихорецком районе Краснодарского края, где падение обломков сбитых силами ПВО украинских дронов стало причиной пожара, проведена эвакуация 1200 жителей одного из поселков, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.
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