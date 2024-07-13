Что будет если начать читать хотя бы по одной книге в месяц

Чтение хотя бы одной книги в месяц может существенно изменить вашу жизнь. Это привычка, которая приносит множество преимуществ, начиная от улучшения когнитивных способностей и заканчивая улучшением эмоционального состояния.
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