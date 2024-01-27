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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Никто не верил, Надеждин собрал 200 000 подписей, что дальше? Борьба с Путиным за кресло?

Никто не верил, Надеждин собрал 200 000 подписей, что дальше? Борьба с Путиным за кресло?

Avia.pro - Новости Собравший 200 000 подписей Надеждин не понесет в ЦИК подписные листы от экспатов.

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Комментарии
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Сергей Кептицин
А про Ю. Шевчука как-то понятно: Отец — Юлиан Сосфенович Шевчук (21 сентября 1924 — 6 января 2013), украинец. Родился в селе Лабунь (сейчас Новолабунь) — село в Полонском районе Хмельницкой области Украины. А Чехов про хохлов так: &quot;С украинцем дружить нельзя, он дружбу рассматривает как слабость&quot;. А про Ключевского много можно посмотреть, только долго.
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3 час.
Lev Konov
Цифра круглая, 200 000 подписей,  поэтому - безусловно БЛЕФ)). Надеждин и 20 000 не соберёт.  И Юра-музыкант (не знающий нот), точно не поможет. И Макаревич (тоже нот не знает), и Собчак с Галкиным, и Чубайс с Каспаровым... Инфо для лохов)
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34 мин.
Вадим Белецкий
Вот интересно - а сам-то гражданин Надеждин, хотя бы понимает, что вся эта история с его выдвижением в кандидаты, есть совершенно полная глупость, и верх идиотизма? Или же, те самые получаемые им &quot;большие&quot; деньги Запада на свою &quot;раскрутку&quot;, просто заставляют его стиснуть зубы, и, всё-таки, идти в это заведомо провальное для него мероприятие? Наверное, думаю, что понимает - однако, для такого либероидного урода, как этот бывший соратник Немцова (к счастью, давно издохшего (&quot;награда нашла героя&quot;)), кажется, цель лишь одна - хотя бы, ну хоть, ещё немного, но &quot;засветиться&quot; в долбаном &quot;ящике&quot;, который, всё-таки, но смотрят миллионы, и тем самым, хотя бы так, однако, напомнить о своей ничтожной персоне!
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26 мин.

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