Никто не верил, Надеждин собрал 200 000 подписей, что дальше? Борьба с Путиным за кресло?

А про Ю. Шевчука как-то понятно: Отец — Юлиан Сосфенович Шевчук (21 сентября 1924 — 6 января 2013), украинец. Родился в селе Лабунь (сейчас Новолабунь) — село в Полонском районе Хмельницкой области Украины. А Чехов про хохлов так: "С украинцем дружить нельзя, он дружбу рассматривает как слабость". А про Ключевского много можно посмотреть, только долго.

Вадим Белецкий

Вот интересно - а сам-то гражданин Надеждин, хотя бы понимает, что вся эта история с его выдвижением в кандидаты, есть совершенно полная глупость, и верх идиотизма? Или же, те самые получаемые им "большие" деньги Запада на свою "раскрутку", просто заставляют его стиснуть зубы, и, всё-таки, идти в это заведомо провальное для него мероприятие? Наверное, думаю, что понимает - однако, для такого либероидного урода, как этот бывший соратник Немцова (к счастью, давно издохшего ("награда нашла героя")), кажется, цель лишь одна - хотя бы, ну хоть, ещё немного, но "засветиться" в долбаном "ящике", который, всё-таки, но смотрят миллионы, и тем самым, хотя бы так, однако, напомнить о своей ничтожной персоне!