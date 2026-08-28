Экс-министр обороны Украины Фёдоров стал советником главы Минобороны Италии

В новой роли бывший украинский министр будет курировать вопросы оборонных инноваций. По словам Фёдорова, предложение занять этот пост он получил от министра обороны Италии Гвидо Крозетто во время международной поездки.
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