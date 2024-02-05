Мошенничество в особо крупных: итоги проверки неверовских строек в Забайкалье

После вмешательства Генпрокуратуры России в Забайкалье возбудили уголовное дело о хищении бюджетных денег при строительстве четырех детских садов в рамках концессионных соглашений, сообщается в Telegram-канале Управления ГП по Дальнему Востоку.
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