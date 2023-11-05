Украина ополчилась на Nestle за ведение бизнеса в России

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) добавило Nestle в свой список «международных спонсоров войны» за то, что корпорация продолжает продавать товары и платить налоги в России.
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