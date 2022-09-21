FiNE-NEWS

1 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николаевна
    Очень впечатляетПримеры впечатляю...
  • лина любимцева
    Я так и знала, что этим все закончится... ЭТО ЖЕ  бандэровки, жидовские  цыганки!! А не украинки...  Хабалки и халявщ...Бросивший жену ра...
  • Александр Николаевич
    Япо, Ю.Кор, да и Кит (иногда) до СЕРЕДИНЫ 90-х(!!!) по всему российскому ДВ действовали как у себя дома, только нагло...Япония требует от...

Обвинившая Трампа в изнасиловании писательница готовит новые обвинения

Обвинившая Трампа в изнасиловании писательница готовит новые обвинения

Журналистка и писательница Джин Кэрролл, ранее обвинившая Дональда Трампа в изнасиловании, планирует предъявить ему новые обвинения, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный документ адвокатов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх