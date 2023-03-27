Создан пластик, не пропускающий излучение от гаджетов

Российские инженеры создали материал, защищающий из излучения техники.Данный композитный материал может отражать электромагнитные волны и может быть использовать при создании как больших устройств, так и небольших девайсов, вроде смартфонов.
Российские инженеры создали материал, защищающий из излучения техники.Данный композитный материал может отражать электромагнитные волны и может быть использовать при создании как больших устройств, так и небольших девайсов, вроде смартфонов.
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