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Создан пластик, не пропускающий излучение от гаджетов

Создан пластик, не пропускающий излучение от гаджетов

Российские инженеры создали материал, защищающий из излучения техники.Данный композитный материал может отражать электромагнитные волны и может быть использовать при создании как больших устройств, так и небольших девайсов, вроде смартфонов.

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