Героям-дальневосточникам вручили награды в день 106-летия Восточного военного округа

Военнослужащие Восточного военного округа, входящие в группировку "Восток", с честью выполняют свой служебный долг в ходе войсковой специальной операции (СВО), демонстрируя высокий уровень боевой подготовки и проявляя упорство и преданность делу.
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