Путин: Россия уважает национальные интересы США и рассчитывает на взаимность

Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к национальным интересам США и рассчитывает, что к ее интересам будут относиться так же.
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