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МОСИНФОРМ

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Инженерный фестиваль для школьников пройдет в Музее криптографии 19 сентября

Инженерный фестиваль для школьников пройдет в Музее криптографии 19 сентября

В Музее криптографии 19 сентября пройдет инженерный фестиваль для школьников «Создано человеком». Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

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