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Георгиос Дедас: «Поначалу натурализация Уолкапа вызывала в Греции вопросы»

Греческий ассистент «Ритас» Георгиос Дедас вспомнил о первой реакции в стране на натурализацию американца Томаса Уолкапа, который удачно сыграл за национальную команду на ЧМ-2023.

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