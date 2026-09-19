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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Кими Антонелли: «Зачастую Росси выигрывал гонки еще до того, как выезжал на трассу. Было бы здорово добиться такого же уважения в «Ф-1»

Пилот « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал, что в качестве примера для подражания и ориентира, к которому нужно стремиться, давно определил для себя легенду MotoGP Валентино Росси: «Зачастую Росси выигрывал гонки еще до того, как выезжал на трассу.

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