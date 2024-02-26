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Русская весна

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31 тысяча? Реальные потери повергнут украинцев в шок

31 тысяча? Реальные потери повергнут украинцев в шок

Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти сознательно скрывают ужасную статистику, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

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Комментарии
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J
Juri
быдло схавает! эти дебилы растут с чувством превосходства,несчастные двуногие.
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14 час.
Вик Норд
Каждый год бандеровчане восполняют потери по 500 тысяч с лишним тысяч мобилизантов+ПОЛНОСТЬЮ уничтоженная кадровая(выученная НАТОвцами) армия...,пошлите учебник арифметики зелёному,это Вам не хером по роялю!
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12 час.
Boris Borisov
Впервые стало понятно , что такое  &quot; жуткое и приятное зрелище&quot;-о д н о в р е м е н н о !.
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11 час.

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