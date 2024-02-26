31 тысяча? Реальные потери повергнут украинцев в шок

Вик Норд

Каждый год бандеровчане восполняют потери по 500 тысяч с лишним тысяч мобилизантов+ПОЛНОСТЬЮ уничтоженная кадровая(выученная НАТОвцами) армия...,пошлите учебник арифметики зелёному,это Вам не хером по роялю!