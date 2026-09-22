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Подмосковная команда победила на чемпионате России по хоккею на траве

Подмосковная команда победила на чемпионате России по хоккею на траве

Женская сборная Московской области по хоккею на траве стала победителем чемпионата России Высшей лиги (группа Б).

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