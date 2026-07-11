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Metro Москва

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Зеленский о состоянии украинской ПВО: не способна сбивать российские баллистические ракеты

Зеленский о состоянии украинской ПВО: не способна сбивать российские баллистические ракеты

Зеленский заявил, что украинская ПВО не может эффективно отражать удары баллистических ракет России. Глава Украины призвал западных партнёров ускорить предоставление помощи, включая выдачу лицензий на системы Patriot и реализацию европейского антибаллистического проекта.

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