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В ФРГ призвали проверить ИТ-инфраструктуру после перехвата разговора военных

В ФРГ призвали проверить ИТ-инфраструктуру после перехвата разговора военных

О необходимости проверить всю ИТ-инфраструктуру на предмет уязвимостей после появления записи разговора немецких офицеров заявил депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

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