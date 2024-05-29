Замгубернатора ХМАО Ислаев отказался называть депутатам сроки сдачи больницы-долгостроя за 30 млрд рублей

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа по строительству Азат Ислаев отказался называть сроки сдачи в эксплуатацию больницы в Нижневартовске, которая должна была полностью заработать еще в 2021 году.
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