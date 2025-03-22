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Атнаның төп вакыйгасы - Диния Нәзарәтенең IX корылтаеннан репортаж

Атнаның төп вакыйгасы - Диния Нәзарәтенең IX корылтаеннан репортаж

19 март көнне Казанда Татарстан Республикасы мөселманнары Диния Нәзарәтенең IX корылтае узды. Корылтай эшендә Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов, республиканың 1520 имамы, район һәм шәһәрләр башлыклары катнашты.

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