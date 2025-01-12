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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майгуров о допуске: «Я надеюсь, что та тенденция, которая наметилась в отношении наших федераций по другим видам спорта, должна дать какие‑то плоды»

— Персональное обращение к кому‑то из членов исполкома будет неэффективным. Многие просто забоятся говорить.

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