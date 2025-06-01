Неймар рукой забил «Ботафого». Судья удалил форварда «Сантоса», показав вторую желтую

На 75-й минуте после прострела с фланга вратарь «Ботафого» отбил мяч в ноги Неймара. Мяч от тела бразильца поднялся на уровень головы, форвард «Сантоса», пытаясь опередить защитника, занес его рукой в пустые ворота.