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«Анахайм» взял Лео Карлссона под 2-м номером на драфте НХЛ. Он первый швед в топ-2 с 2018 года

Ранее клуб дважды в истории распоряжался общим вторым выбором на драфте.  В 1994 году «Майти Дакс» (на тот момент) выбрали российского защитника Олега Твердовского, в 2005 году – американского форварда Бобби Райана.

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