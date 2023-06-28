«Анахайм» взял Лео Карлссона под 2-м номером на драфте НХЛ. Он первый швед в топ-2 с 2018 года

Ранее клуб дважды в истории распоряжался общим вторым выбором на драфте. В 1994 году «Майти Дакс» (на тот момент) выбрали российского защитника Олега Твердовского, в 2005 году – американского форварда Бобби Райана.
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