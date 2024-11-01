МИД Венесуэлы осудил заявления Колумбии о легитимности выборов

Дипломатическую позицию министра иностранных дел Колумбии Луиса Хильберто Мурильо, высказавшего сомнение по поводу избирательной систему Венесуэлы и легитимности избрания Николаса Мадуро президентом этой страны, раскритиковал министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, 31 октября сообщает TeleSUR.
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