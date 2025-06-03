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Опубликован полный текст жесткого меморандума, переданного Россией Киеву

Опубликован полный текст жесткого меморандума, переданного Россией Киеву

Опубликован текст довольно жесткого меморандума, переданного украинской стороне в Стамбуле. Меморандум РФ является комплексным предложением, которое позволит достичь долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращения огня.

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Комментарии
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Андрей
Вряд-ли хоть один пункт выполним на Украине! И я не думаю, что этого не понимает руководство РФ! Следовательно цель СВО уничтожение украинской государственности почти на всей территории современной Украины!
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5 час.
Эдуард Николаев
Харьков, Николаев, Одесса должны обязательно вернуться в Россию
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3 час.
Александр Терехов
Надо передавить всех сколопендр, скорпионов и прочей крысятины. Только флаг России на самом верху на Банковой.
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3 час.
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