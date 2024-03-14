Америка — страна возможностей или иллюзия?

Многие привыкли видеть Соединенные Штаты как мечту, источник богатства и успеха. Однако так ли это на самом деле? Российский эмигрант, проживший в США восемь лет, в своем блоге утверждает, что действительность далека от идеализированного образа.
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