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Анна Седокова объяснила, почему ее дочь Моника живет с отцом в США

Анна Седокова объяснила, почему ее дочь Моника живет с отцом в США

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова — мама троих детей, однако не все живут вместе с ней. Дочь от второго мужа Максима Чернявского осталась в США после развода родителей, суд отдал право на опеку отцу.

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