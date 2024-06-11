Однокурсник Заворотнюк раскрыл правду про отношения актрисы с супругом

Анастасия была замужем за фигуристом Петром Чернышевым Анастасия Заворотнюк globallookpress.com/Anatoly Lomokhov В ночь на 30 мая 2024 года от онкологического заболевания скончалась актриса Анастасия Заворотнюк.
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