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Свердловский облсуд вернул под домашний арест экс-топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяну Черных

Свердловский облсуд вернул под домашний арест экс-топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяну Черных

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на решение об изменении меры пресечения Татьяне Черных – бывшему топ-менеджеру «Корпорации СТС», обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере.

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