Идет охота на волков: во Владимирской области повторилась песня Высоцкого

Егеря в Меленковском районе попытались устроить загонную охоту, но волк ушел за флажки.Волк не может нарушить традиций — Видно, в детстве, слепые щенки, Мы, волчата, сосали волчицу И всосали: нельзя за флажки! Кто не знает эту песню Владимира Высоцкого! Но всем казалось, что это творческая фантазия барда, на самом деле волки не в состоянии выскочить из "оклада" - так называется огражденный красными флажками коридор, в который загоняют хищника прямо на ружья егерей.