Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 087 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    Многоуважаемая Наталья Алексеевна! С искренним сердечным чувством выражаю Вам своё восхищение и глубокое уважение. С ...Возглавила Русско...
  • Одиссей
    Как интересно-то!! Вот, казалось бы, не нравится тебе какой-то праздник, какой-то обычай - так не участвуй в нем! Зап...Мигранты отменяют...
  • Раиса Мелькумова
    Мы светская страна, хотят жить по законам шариата, пусть сидят в своих странах! Обнаглели, куда не кинь взгляд, везде...Мигранты отменяют...

Идет охота на волков: во Владимирской области повторилась песня Высоцкого

Идет охота на волков: во Владимирской области повторилась песня Высоцкого

Егеря в Меленковском районе попытались устроить загонную охоту, но волк ушел за флажки.Волк не может нарушить традиций — Видно, в детстве, слепые щенки, Мы, волчата, сосали волчицу И всосали: нельзя за флажки! Кто не знает эту песню Владимира Высоцкого! Но всем казалось, что это творческая фантазия барда, на самом деле волки не в состоянии выскочить из "оклада" - так называется огражденный красными флажками коридор, в который загоняют хищника прямо на ружья егерей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх