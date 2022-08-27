Представительство ДНР в СЦЦК: украинские войска за сутки 54 раза обстреливали ДНР

Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном Центре Контроля и Координации режима прекращения огня в Telegram-канале.
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