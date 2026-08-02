Пара ETH/BTC тестирует верхнюю границу нисходящего канала: аналитики следят за возможным разворотом

Цена Ethereum остается в центре внимания, поскольку трейдеры отслеживают решающий уровень сопротивления ETH/BTC, в то время как более широкие участники рынка ждут подтверждения, которое может изменить относительное лидерство на рынке.
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