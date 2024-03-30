Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В зоне СВО рассказали курсантам ДВОКУ о миссии и задачах командира

В зоне СВО рассказали курсантам ДВОКУ о миссии и задачах командира

В одном из тыловых районов зоны спецоперации военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск «Центр» по видеосвязи пообщались с будущими выпускниками Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ).

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