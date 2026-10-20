18 октября в Котайкской области Армении нашли тело 22-летнего гражданина России. Мужчину обнаружили на дереве в лесу неподалеку от горного комплекса Арзакан — Агверан, сообщает "СтарХит".
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