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«Денвер» поднялся на драфте, чтобы выбрать Дарона Холмса

«Денвер» осуществил обмен с «Финиксом». «Денвер» отправил в «Санс» 28-й пик первого раунда, а также 56-й пик второго раунда и два пика второго раунда будущих драфтов.

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