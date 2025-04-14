Петербуржцам пообещали теплую погоду в понедельник

Температура воздуха в городе будет достаточно высокая даже ночью Вчера, 13 апреля, в Петербурге температура воздуха достигла максимальных значений от +11 до +13 градусов, а сегодня ожидается, что она превысит +15 градусов.
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