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Тренер "Спартака" Абаскаль заявил, что игроки будут готовы к матчу с "Динамо"

Тренер "Спартака" Абаскаль заявил, что игроки будут готовы к матчу с "Динамо"

Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль после кубкового матча против петербургского "Зенита" заявил, что футболисты его команды будут полностью готовы к игре с "Динамо", несмотря на меньшее количество времени на восстановление.

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