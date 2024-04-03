Тренер "Спартака" Абаскаль заявил, что игроки будут готовы к матчу с "Динамо"

Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль после кубкового матча против петербургского "Зенита" заявил, что футболисты его команды будут полностью готовы к игре с "Динамо", несмотря на меньшее количество времени на восстановление.
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