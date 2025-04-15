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Воронежские новости

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В Воронежской области ввели особый противопожарный режим

В Воронежской области ввели особый противопожарный режим

Сегодня, 15 апреля на территории Воронежской области ввели особый противопожарный режим. Такие ежегодные меры нацелены на предотвращение рисков возникновения ландшафтных пожаров, которые, как правило, начинаются с простого несоблюдения правил пожарной безопасности.

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