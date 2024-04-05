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За сутки уровень воды повысился на трёх реках Тамбовской области

За сутки уровень воды повысился на трёх реках Тамбовской области

По данным Тамбовского ЦГМС за прошедшие сутки уровень воды в реках области понизился от 5 до 25 см. На реках Цна в Княжево, Лесной Воронеж в Заворонежском и Ворона в Уварово уровень воды повысился от 2 до 14 см.

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