За сутки уровень воды повысился на трёх реках Тамбовской области

По данным Тамбовского ЦГМС за прошедшие сутки уровень воды в реках области понизился от 5 до 25 см. На реках Цна в Княжево, Лесной Воронеж в Заворонежском и Ворона в Уварово уровень воды повысился от 2 до 14 см.