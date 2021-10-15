Монтажника из Колпино подозревают в убийстве и сожжении брата

Тело жертвы обнаружили в сгоревшей квартире, на месте подозреваемый забыл свой военный билет. Обгоревшее тело мужчины обнаружили после тушения пожара в трехкомнатной квартире на проспекте Ленина в городе Колпино в четверг, 14 октября, около 05:40.