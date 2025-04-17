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NYT: Трамп отговорил Израиль от планов атаковать иранские ядерные объекты в мае

NYT: Трамп отговорил Израиль от планов атаковать иранские ядерные объекты в мае

Израиль в мае планировал нанесение авиаударов по ядерным объектам Ирана. Однако президент США Дональд Трамп, который сам ранее грозил Тегерану бомбардировками в случае отсутствия прогресса по заключению новой ядерной сделки, в рамках которой Исламская Республика обязуется отказаться от программы по разработке ЯО, отговорил правительство Нетаньяху.

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