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Специалист Бедеров посоветовал не использовать электросамокаты в грозу

Специалист Бедеров посоветовал не использовать электросамокаты в грозу

Опрошенные RT эксперты рассказали, какие рекомендации стоит соблюдать в грозу. Как пояснил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков, сам по себе смартфон не привлекает молнии, но его использование может увеличивать риск из-за металла в его конструкции.

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