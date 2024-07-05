Специалист Бедеров посоветовал не использовать электросамокаты в грозу

Опрошенные RT эксперты рассказали, какие рекомендации стоит соблюдать в грозу. Как пояснил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков, сам по себе смартфон не привлекает молнии, но его использование может увеличивать риск из-за металла в его конструкции.