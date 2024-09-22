Зеленский повёз план "перемоги" Байдену. Инсайдеры предвосхитили решение США

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И.о. президента Украины Владимир Зеленский повёз президенту США Джозефу Байдену свой план "перемоги".

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