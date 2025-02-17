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Его считали главным гением СССР, а он опозорился на глазах у всего мира! Третьяк лишился сна после провала на ЧМ

Его считали главным гением СССР, а он опозорился на глазах у всего мира! Третьяк лишился сна после провала на ЧМ

Черный день.Идеальных хоккеистов не существует. Даже самые великие представители хоккея с шайбой, будь то Гретцки или Овечкин, совершали ошибки и допускали локальные провалы в своей игре.

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